Desafios de limpezas em dias ventosos | Balanço Geral Minas



Dona Eugênia enfrenta um desafio comum em dias de mudanças bruscas de temperatura e fortes ventos: a poeira. Após um final de semana com essas características, a varanda de sua casa, mesmo limpa no dia anterior, já se encontra coberta por uma camada de poeira.

A poeira, nesse caso, é transportada pelo vento e se deposita em todas as superfícies externas da casa. A força do vento dificulta a manutenção da limpeza, pois a poeira é constantemente reposta. Diante dessa situação, Dona Eugênia optou por manter as janelas e portas fechadas para preservar a limpeza da parte interna da casa.

Essa medida, embora eficaz para proteger o interior, não é uma solução definitiva para o problema da poeira externa. A acumulação de poeira em móveis, plantas e outros objetos da varanda pode danificá-los e causar alergias. Além disso, a falta de ventilação pode criar um ambiente interno mais úmido e propício ao desenvolvimento de mofo e ácaros.

