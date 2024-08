Desafio universitário de design náutico inicia nesta quarta-feira em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/08/2024 - 11h13 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Joinville recebe o início do Desafio Universitário de Design Náutico, um evento inovador que reúne equipes de estudantes para mostrar suas habilidades na construção de barcos em miniatura. Os participantes desenvolveram modelos que serão testados em diversas provas para avaliar desempenho e criatividade. A competição acontece no lago da Expoville e promete ser um espetáculo de engenhosidade e técnica. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes sobre o evento, incluindo as provas que os barcos terão que enfrentar e o impacto da competição para os estudantes e para a comunidade local. Acompanhe a cobertura completa deste desafio emocionante e veja como as futuras gerações estão moldando o design náutico.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.