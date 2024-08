‘Desafio enorme’, afirma Sheherazade sobre transição do jornalismo para o entretenimento Aclr|Do canal RECORD no YouTube 14/08/2024 - 17h50 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A apresentadora Raquel Sheherazade participou de uma coletiva nesta quarta (14) e durante a conversa, comentou sobre sua transição do jornalismo para o entretenimento. Raquel destacou que mudar de carreira é um desafio comum entre profissionais e mencionou as dúvidas e inseguranças que surgiram nesse processo. Tom Cavalcante também participou da conversa e falou sobre sua volta a RECORD no entretenimento. Ele explicou a dinâmica do Acerte ou Caia. Veja!

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Facebook: https://www.facebook.com/recordtvoficial/

Instagram: https://www.instagram.com/recordtvoficial/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/recordtvoficial

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

Publicidade

#RECORD #SuperDomingo #RachelSheherazade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.