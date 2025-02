Desafio da Pesada: Veja quanto o 'Gordão da XJ' emagreceu e se ele está pronto para a bariátrica Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h07 ) twitter

Nos últimos meses, o Domingo Espetacular acompanhou de perto a difícil batalha do Sidney, conhecido como 'Gordão da XJ'. O influenciador digital topou todos os desafios, mudou de vida e conseguiu perder 70 kg. O esforço valeu a ele até uma casa, entregue por um casal de amigos. Mas o grande objetivo do Sidney era ficar pronto para fazer a cirurgia bariátrica. Será que ele conseguiu? É o que você acompanha agora, no último episódio da série.

