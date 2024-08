Desafio da Pesada: Gordão da XJ luta contra a obesidade e se prepara para cirurgia bariátrica Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 04/08/2024 - 20h58 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chegou a hora de ver como está a luta contra a obesidade do Sidney, o Gordão da XJ. Ele, que já pesou quase 350 quilos, precisa emagrecer para fazer uma cirurgia bariátrica. No episódio de hoje, o Domingo Espetacular conhece a nova casa dele, uma cobertura duplex, e vê como foi o primeiro contato de Sidney com a equipe médica que será responsável pela cirurgia. Começa mais um Desafio da Pesada!

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

Publicidade

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.