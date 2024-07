‘Desafio da Pesada’: Gordão da XJ focado em perder peso Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 23/07/2024 - 10h45 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h42 ) ‌



O influenciador chegou a pesar 350 quilos e agora luta para fazer uma cirurgia bariátrica. Contudo, o seu estilo de vida tem de ser mudado por completo.

O ‘Domingo Espetacular’ acompanha os novos passos de Sidney, que é conhecido na internet como Gordão da XJ e como ‘parça’ do Neymar. Ele já pesou 350 quilos e agora luta para fazer uma cirurgia bariátrica, isto é, uma cirurgia de combate à obesidade e de redução do estômago, que tem como objetivo reduzir o peso de pessoas com o Índice de Massa Corpórea (IMC) muito elevado.

O Gordão da XJ vai precisar de perder bastante peso e, por isso, será obrigado a ter novos hábitos e rotinas. Terá de encarar o ginásio e alimentação no seu estilo de vida, de modo a tornar-se mais saudável. Quando o personal trainer, Renato Cariani, soube desta situação, ofereceu-se para ajudar o Gordão do XJ. Assim como Tatiane Martines, nutricionista para o auxiliar na alimentação.

Sindey, de 20 anos, foi criado na periferia da zona leste de São Paulo. Na entrevista feita pelo ‘Domingo Espetacular’, o influenciador partilhou alguns acontecimentos marcantes da sua vida, nomeadamente a morte da sua mãe, em 2019.

