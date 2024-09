Desacordo em corrida de aplicativo termina em perseguição e prisão em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 08h26 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um desacordo sobre o valor de uma corrida de aplicativo em Uberlândia resultou em uma perseguição e prisões. Um casal solicitou um motorista de aplicativo após sair do Parque de Exposições, mas percebeu que estava sendo seguido por um veículo conduzido por um homem de 38 anos. Com medo, pediram para serem levados até a rodoviária, onde havia policiais para pedir ajuda.

A polícia abordou o motorista suspeito, que afirmou ter seguido o casal devido a um desacordo por causa do valor de uma corrida oferecida fora da plataforma, que os passageiros recusaram. No entanto, durante a revista no carro, foram encontrados uma arma de fogo e munições. Além disso, a companheira do motorista estava com drogas escondidas. O casal foi preso, e o veículo, a arma e as drogas foram apreendidos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=esiPA21NXQE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=YP9uAQMJxV0

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=7nj3mx7INw8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia #crime

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.