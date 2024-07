Desabastecimento em Patos de Minas: 8 dias sem água e 17 bairros afetados | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Patos de Minas segue sofrendo com a falta de água. Há relatos de moradores que estão há 8 dias sem água potável, impactando o dia a dia de 17 bairros da cidade. A situação precária gera transtornos como louças sujas se acumulando, jardins secos e a impossibilidade de usar o banheiro.

Alguns moradores estão buscando alternativas como tomar banho na casa de familiares em bairros que já receberam água. O desabastecimento, que se arrasta desde a semana passada, afeta principalmente os bairros Nossa Senhora de Fátima, Quebec e Jardim Esperança.

Além do impacto no cotidiano das famílias, o problema também gera prejuízos para os comerciantes. Enquanto as autoridades ainda não solucionam a situação, os moradores se veem obrigados a estocar o pouco de água que ainda têm disponível.

A falta de água potável é um problema sério que afeta a saúde e o bem-estar da população. É urgente que as autoridades tomem medidas imediatas para resolver o desabastecimento e garantir o acesso à água potável para todos os moradores de Patos de Minas.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tIk6Wk9TU30

👉 https://www.youtube.com/watch?v=5UX0_HkIr7s

👉 https://www.youtube.com/watch?v=VoSIIgeLE-U

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Baixe o PARANAÍBA PLAY e assista nossa programação AO VIVO: https://tvparanaiba.com.br/play

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #PatosdeMinas #Desabastecimento #BemEstar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.