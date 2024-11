Desabamento em obra de Balneário Piçarras deixa quatro feridos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 27/11/2024 - 08h18 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h19 ) twitter

Uma parte da estrutura de um prédio em construção desabou na tarde desta terça-feira (27) em Balneário Piçarras, deixando quatro trabalhadores feridos. As vítimas foram resgatadas com vida e levadas conscientes para hospitais da região. Equipes do Corpo de Bombeiros, Bombeiros Voluntários e Polícia Militar prestaram apoio no atendimento. A Defesa Civil foi acionada para inspecionar a obra e garantir o isolamento da área. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

