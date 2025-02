Desabamento de ponte em construção na Coreia do Sul deixa quatro mortos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/02/2025 - 13h08 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h22 ) twitter

Quatro operários morreram e seis ficaram feridos durante o desabamento de uma ponte em construção na Coreia do Sul. O acidente ocorreu no canteiro de obras ao lado da rodovia. Especialistas indicam que a movimentação irregular das vigas de sustentação pode ter causado o colapso. Imagens do acidente foram divulgadas.

