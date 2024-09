DERMATOLOGISTA: Juliana Morano fala sobre os riscos do 'skincare' na infância | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/09/2024 - 09h13 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h45 ) ‌



A prática de skincare entre crianças e adolescentes está se tornando cada vez mais comum, com muitos jovens adotando rotinas de cuidados com a pele semelhantes às dos adultos. No entanto, é essencial ter em mente que a pele infantil é mais fina e, portanto, mais suscetível à absorção dos produtos aplicados. Isso pode aumentar o risco de reações adversas, incluindo inflamações e outros problemas cutâneos.

Além disso, muitos produtos de skincare infantil contêm ingredientes que podem atuar como desreguladores endócrinos, interferindo no sistema hormonal do corpo. O uso desses produtos pode resultar em uma série de problemas, como puberdade precoce, distúrbios da tireoide e alterações na função reprodutiva. Em casos mais graves, há até um potencial aumento no risco de alguns tipos de câncer.

Outro ponto crítico é a higiene dos acessórios utilizados no skincare, como pincéis. O uso de pincéis não higienizados pode levar a infecções na pele, contribuindo para condições como a celulite facial, que, apesar de menos discutida, pode afetar a saúde da pele jovem. Por isso, é crucial que os produtos e utensílios sejam escolhidos com cuidado e mantenham um padrão de higiene adequado para prevenir problemas adicionais.

