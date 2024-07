Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

DERMATOLOGISTA: Cintia Cunha explica sobre os cuidados com a pele diante da menopausa | Manhã Total

Cuidados com a pele se tornam ainda mais essenciais durante a menopausa, uma fase da vida que traz mudanças significativas na aparência e na sensibilidade da pele. Um olhar mais demorado no espelho revela marcas e um toque percebe a pele mais sensível. Durante a menopausa, é comum sentir a pele seca, mais propensa à irritação, rugas e manchas. Além disso, muitas mulheres enfrentam problemas como o aparecimento de espinhas (acne) e pelos grossos sob o queixo e nas laterais da face.

A diminuição das fibras de colágeno durante a menopausa é um dos principais fatores que contribuem para essas mudanças, com uma redução de cerca de 2% ao ano. No entanto, a velocidade desse processo pode ser influenciada por outros fatores, como poluição, fumo, álcool, má nutrição, infecções, exposição solar, genética, hormônios e metabolismo. Para mitigar os impactos da menopausa na pele, procedimentos como preenchimento com ácido hialurônico, laser de CO2, luz pulsada, peelings, aplicação de toxina botulínica, radiofrequência e ultrassom microfocado podem ser realizados.

Além dessas intervenções, o climatério traz consigo uma maior tendência à queda capilar, enfraquecimento das unhas e ressecamento da pele, resultando em perda de viço, aumento da flacidez e aparecimento de rugas. É fundamental utilizar produtos hidratantes específicos para o rosto e corpo, aplicando-os duas vezes ao dia ou sempre que necessário. Produtos que contenham ingredientes como ácido hialurônico, glicerina e ceramidas ajudam a reforçar a barreira cutânea e a manter a pele saudável e hidratada durante essa fase desafiadora.

