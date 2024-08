Deputados propõem contorno viário para o trecho Norte da BR-101 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h35 ) ‌



Deputados catarinenses estão analisando uma nova proposta de construção de um Contorno Viário no trecho Norte da BR-101. Esta discussão surge em meio ao recente avanço do Contorno Viário da Grande Florianópolis, que será inaugurado amanhã. O repórter Mikael Melo traz as informações detalhadas sobre a proposta, incluindo os objetivos e impactos esperados do novo projeto.

