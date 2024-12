Deputados de SC aprovaram sessões de cinema inclusivas para autistas e pessoas com síndrome de Down Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/12/2024 - 09h28 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h14 ) twitter

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um projeto de lei que garante sessões de cinema adaptadas para pessoas com autismo e síndrome de Down. A proposta visa proporcionar uma experiência inclusiva, com ajustes como luzes acesas e volumes mais baixos. A medida é uma vitória para a acessibilidade cultural e deve impactar a vida de muitas pessoas no estado.

