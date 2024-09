Deputados Catarinenses autorizam empréstimo de R$ 2,4 bilhões para programas estaduais Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/09/2024 - 07h51 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h34 ) ‌



Na retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), deputados aprovaram dois projetos que autorizam o governo do estado a contrair empréstimos no valor total de R$ 2,4 bilhões. Os recursos serão destinados aos programas "Estrada Boa" e "SC Rural 2", que visam melhorar a infraestrutura rodoviária e rural do estado. O repórter Gabriel Prada traz os detalhes ao vivo, com a participação do deputado Mauro de Nadal, presidente da Alesc, que comentou sobre a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento regional.

