Deputados catarinenses acompanham as eleições nos EUA
04/11/2024 - 08h26 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h25 )

Nesta análise, Upiara Boschi comenta duas pautas importantes da política catarinense. Primeiro, um grupo de deputados estaduais de Santa Catarina embarcou para os Estados Unidos com o objetivo de acompanhar de perto as eleições presidenciais americanas, buscando insights que possam influenciar a política local. Além disso, a movimentação entre partidos pela presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) se intensifica, com alianças e negociações ocorrendo nos bastidores. Conheça os desdobramentos de ambas as situações e o que isso pode significar para o cenário político de Santa Catarina.

