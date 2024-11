Deputados analisam proposta que proíbe fogos de artifício com efeito sonoro em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/10/2024 - 09h31 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os deputados estaduais de Santa Catarina estão analisando um projeto de lei que visa proibir fogos de artifício com efeito sonoro. A proposta já passou por uma das comissões e promete trazer mudanças significativas para as celebrações no estado. A repórter Karina Koppe traz os detalhes sobre a proposta e as repercussões esperadas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.