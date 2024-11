Deputado Gustavo Gayer (PL-GO) é alvo de operação contra desvio de recursos públicos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/10/2024 - 12h13 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h25 ) twitter

Policiais federais estão cumprindo mandados contra suspeitos de desviar recursos públicos da cota parlamentar e falsificar documentos. Um dos alvos é o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Policiais encontraram R$ 70 mil na casa de assessores do deputado. Ele é suspeito de ter desviado verbas parlamentares para financiar empresas particulares. Em vídeo, Gayer afirmou que acordou com agentes da Polícia Federal em sua residência e negou envolvimento no esquema. Cerca de 60 policiais federais realizam 19 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília e Goiás.

