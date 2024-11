Deputado Darci de Matos sofre acidente de carro na SC-112, em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 08h32 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h25 ) twitter

O deputado federal Darci de Matos sofreu um acidente de trânsito na tarde de domingo, enquanto dirigia seu próprio veículo na SC-112, próximo à cidade de Rio Negrinho, no Planalto Norte de Santa Catarina. Segundo informações do próprio deputado, ele perdeu o controle do carro devido à chuva intensa que atingia a região no momento. Apesar do susto, Matos recusou atendimento dos bombeiros e da polícia e foi socorrido por um familiar, que o encaminhou ao hospital em Joinville. A equipe do parlamentar confirmou que ele passa bem e está em recuperação. O incidente chama atenção para os cuidados necessários ao dirigir em condições adversas, especialmente em estradas do estado.

