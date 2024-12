Deputado catarinense Fábio Schiochet pode disputar vice-presidência da Câmara Federal Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 02/12/2024 - 20h55 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h34 ) twitter

A política catarinense ganha novo destaque com possíveis movimentações para cargos de poder. O deputado federal Fábio Schiochet está de olho na vice-presidência da Câmara dos Deputados, em Brasília, enquanto o MDB se prepara para anunciar, amanhã, o nome que irá disputar a vice-presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). As eleições em Brasília e na Alesc podem alterar o equilíbrio de forças no estado e no país.

