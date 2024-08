Depressão e Insônia: estudo aponta relação entre distúrbios de saúde mental Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 08/08/2024 - 12h38 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h25 ) ‌



A depressão atinge 300 milhões de pessoas e está no topo no ranking das principais causas de incapacitação no mundo. Um recente estudo mostra que a doença tem uma relação mais estreita com outra grave ameaça à nossa saúde física e mental: a insônia. Dormir mal não é somente a causa ou efeito da depressão. Os dois problemas caminham lado a lado. Acompanhe a reportagem!

