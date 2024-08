Depois de três meses: famílias de Guaíba seguem alojadas em ginásio Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h50 ) ‌



Três meses após a enchente histórica tem muita gente que ainda não conseguiu voltar para casa. É o que acontece com um grupo de famílias de Guaíba na região metropolitana. Elas seguem dependendo de alojamento e agora decidiram chamar atenção sobre as condições do ginásio em que foram colocadas pela prefeitura. A nossa reportagem foi até lá conferir.

