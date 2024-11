Depois de ganhar a camisa: torcedora reencontra ídolo do Internacional Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/11/2024 - 10h20 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Semana passada a Record RS recebeu a Isabela, a torcedora do Internacional que ganhou uma camisa do Valencia após a partida contra o Flamengo. Foi uma camisa consagrada pelo gol de empate que o atacante marcou no final da partida. No fim de semana torcedora e ídolo se reencontraram no CT do Inter.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.