Depois da enchente: restaurante mais antigo do estado reabre as portas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 16/07/2024 - 09h51 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h45 ) ‌



O restaurante que é considerado o mais antigo em funcionamento no estado está retomando as atividades. Ele fica no Mercado Público de Porto Alegre e esteve fechado durante mais de dois meses, por causa da enchente histórica. A tragédia climática foi mais um teste para o setor de gastronomia da capital.

