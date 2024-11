Depoimento: laboratório suspeito em casos de infecção por HIV não fez testes para economizar gastos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/10/2024 - 11h16 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h53 ) twitter

Técnico do laboratório PCS Saleme, de Nova Iguaçu (RJ), Ivanilson Dos Santos disse em depoimento que a ordem era não fazer testes diários para economizar gastos. O estabelecimento emitiu laudos errados que possibilitaram que pacientes fossem infectados por HIV durante transplante de órgãos. Ele e mais duas pessoas estão presas suspeitas desenvolvimento no caso. O dono do local, Walter Vieira e Jaqueline Bacellar, que se apresentou falsamente como biomédica para assinar os laudos. Um quarto está foragido: Kleber de Oliveira Santos.

