Deolane segue presa e barricada é montada para controlar acesso de visitantes ao presídio 07/09/2024 - 11h38 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h45 )



A influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe Solange Bezerra permanecem presas na colônia penal feminina no Recife (PE). Elas foram detidas na quarta-feira (4) durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco em um hotel de luxo. A operação chamada "Integration" investiga movimentações financeiras que totalizam cerca de R$ 3 bilhões relacionadas à lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar. As duas estão em uma sala reservada devido à repercussão do caso. O advogado da empresa informou que um pedido de habeas corpus está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que avalia um conflito sobre qual desembargador deve decidir sobre o pedido. A família também protocolou outro pedido para a liberação das duas. Neste sábado (7) acontecem as visitas na penitenciária, com horário das 9h às 15h. Uma barricada foi montada por agentes da polícia penal para controlar o acesso ao local devido ao aumento esperado no número visitantes. Como hoje (7) é feriado, dificilmente o pedido de habeas corpus da influenciadora vai ser analisado.

‌



