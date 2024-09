Deolane não cumpre regras judiciais e acaba presa novamente Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/09/2024 - 21h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h13 ) ‌



A influenciadora e empresária Deolane Bezerra foi presa novamente, após descumprir medidas cautelares impostas para que ela permanecesse em prisão domiciliar. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, Deolane estava proibida de dar entrevistas e se manifestar nas redes sociais, mas na última segunda (9), enquanto saía do presídio, ela falou com os jornalistas e ainda publicou uma foto com uma mordaça na boca. A revogação da prisão domiciliar foi comunicada no início da tarde desta terça (10), quando ela chegou ao fórum para assinar documentos.

