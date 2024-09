Deolane deve voltar para São Paulo acompanhada da polícia nesta terça (10) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/09/2024 - 11h26 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra vai cumprir prisão domiciliar em São Paulo. Ela foi libertada após quase uma semana na Colônia Penal Feminina do Recife. Deolane é alvo de uma investigação por lavagem de dinheiro relacionada a empresas de apostas digitais. As condições da liberdade incluem o uso de tornozeleira eletrônica e proibições quanto à comunicação nas redes sociais ou com outros investigados. O protocolo para que ela volte para sua casa em SP inclui coleta da impressão digital antes que ela possa seguir para o Aeroporto Internacional do Recife.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.