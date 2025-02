Dentro da Notícia: Motorista confunde pedais e invade loja no Rio Grande do Sul Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 15h20 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h16 ) twitter

No Rio Grande do Sul, um motorista de 80 anos confundiu o acelerador com o freio de seu carro automático e acabou invadindo uma loja, causando danos materiais significativos. O motorista relatou que acreditava estar pisando no freio. Uma funcionária da loja conseguiu escapar ao ouvir o barulho dos vidros se quebrando. O idoso se comprometeu a assumir os custos do incidente. Felizmente, não houve feridos graves.

