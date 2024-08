Dentista rebate acusações de ter deixado sequelas no rosto de pacientes após procedimentos Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 06/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulheres acusam um dentista de fazer cirurgias estéticas na cara e provocar sequelas graves. Até agora, nove pacientes denunciaram o mesmo profissional por erros nos procedimentos, falta de atendimento no pós-cirúrgico e até por assédio sexual. No perfil, com quase seis mil seguidores, Fernando Lucas Rodrigues Alves divulga o trabalho e imagens de tratamentos bem sucedidos.

#recordeuropa #domingoespetacular #acusaçõesdentista

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.