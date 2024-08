Denise Del Vecchio relembra momentos marcantes da carreira em O Programa de Todos os Programas Aclr|Do canal R7 no YouTube 20/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h20 ) ‌



Com mais de 50 anos de carreira no teatro e na televisão, Denise Del Vecchio é a entrevistada em O Programa de Todos os Programas. Ela iniciou sua trajetória profissional no teatro, no começo dos anos 1970. Pouco depois, fez sua estreia na televisão na novela Ídolo de Pano, na TV Tupi, em 1974. Desde então, passou a ser presença constante em séries e outros folhetins em várias emissoras de Televisão. Ao lado de Gabi França e Flávio Ricco, Denise relembrou os momentos mais marcantes de sua carreira.

