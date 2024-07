Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina pede pela segunda vez neste ano um reforço no estoque de vacinas para combater o aumento de casos de dengue no estado. A medida visa fortalecer as ações preventivas e proteger a população contra a proliferação do vírus. Acompanhe detalhes exclusivos sobre as medidas emergenciais adotadas e os desafios enfrentados pelas autoridades de saúde.

