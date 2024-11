Demora no atendimento: pacientes de Uberlândia sofrem com longa espera por cirurgias Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 14h56 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h04 ) twitter

Uma aposentada de 74 anos, que sofre com um problema no quadril há mais de dois anos, viu sua cirurgia ser cancelada mesmo após realizar os exames pré-operatórios. Já uma diarista, que sofreu uma lesão no ombro, aguarda por mais de um ano para a realização do procedimento indicado por médicos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a cirurgia da aposentada está prevista para ocorrer nos próximos 30 dias, conforme o fluxo de agendamento e a disponibilidade de materiais. Já o caso da diarista está sendo acompanhado pelo Hospital de Clínicas da UFU, com consultas já agendadas para dar continuidade ao tratamento.

