Democratas recebem R$ 270 milhões de doações em um dia
22/07/2024 - 18h15



Kamala Harris ainda não foi anunciada como a substituta do presidente Joe Biden, que desistiu de concorrer à reeleição, mas parece ter uma ótima aceitação. Em menos de 24 horas da desistência de Biden, a campanha presidencial recebeu doações de US$ 49,6 milhões, cerca de R$ 270 milhões, segundo revelou um porta-voz do atual presidente. As doações vieram de pessoas comuns, segundo informam agências internacionais.

