Delícias juninas: Juliana Bartsh ensina segredos da gastronomia tradicional

Explore conosco o mundo das comidas juninas com Juliana Bartsh, renomada professora de gastronomia. Neste programa especial, aprenda segredos e técnicas para preparar os pratos típicos que fazem sucesso nas festas juninas pelo Brasil. Desde canjica e pé-de-moleque até caldos e quitutes regionais, Juliana compartilha sua paixão pela culinária tradicional, repleta de sabor e história. Descubra como transformar sua festa junina em um verdadeiro banquete de sabores autênticos. Não perca essa oportunidade de explorar a rica diversidade da gastronomia brasileira com uma especialista no assunto!

