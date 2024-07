Delegada Patrícia Zimmermann fala sobre feminicídio como crime hediondo e a taxa de resolução em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/07/2024 - 11h16 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h19 ) ‌



Na entrevista com Patrícia Zimmermann D'Ávila, coordenadora da DPCAMIs, discutimos a recente mudança na classificação do feminicídio para crime hediondo e como isso afeta as estatísticas e a resposta judicial em Santa Catarina. A conversa também aborda a impressionante taxa de resolução de 100% dos casos de feminicídio no estado, refletindo o compromisso das autoridades em combater essa grave violação dos direitos humanos.

