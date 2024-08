Delegada é encontrada morta dentro do carro e o companheiro dela é o principal suspeito Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/08/2024 - 18h40 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na Bahia, uma delegada foi encontrada morta dentro do carro. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. Patrícia Neves Jackes Aires já tinha passado pelo núcleo de apoio a mulher, mas atualmente era delegada plantonista. Ela foi encontrada morta dentro do próprio carro em uma área de mata na cidade de São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador. O suspeito foi preso em flagrante, mas nega qualquer envolvimento. Segundo as informações, ele chegou a forjar um sequestro para despistar a polícia.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.