Delegacia Regional de Itajaí suspende exames práticos de direção por tempo indeterminado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 07h58 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h49 ) ‌



Os candidatos ao exame prático de direção em Itajaí foram surpreendidos com a suspensão do serviço pela Delegacia Regional nesta semana. A repórter Juliana Senne traz as últimas atualizações ao vivo, incluindo a resposta do Detran sobre a normalização do serviço após a polêmica.

