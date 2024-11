Delator do PCC pediu perdão judicial em acordo de colaboração com a polícia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/11/2024 - 10h57 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h02 ) twitter

A Polícia Civil divulgou os pedidos feitos por Vinícius Gritzbach em sua delação premiada. Os advogados solicitaram perdão judicial integral pelos crimes atribuídos a ele e a liberação de um helicóptero e duas lanchas. O Ministério Público concedeu perdão judicial pelo envolvimento com organizações criminosas e uma redução da pena pelo crime de lavagem de dinheiro. Também foi acordado que ele pagaria uma multa de 15 milhões de reais em até um ano e teria acesso à proteção para si e seus familiares. Gritzbach foi executado no aeroporto de Guarulhos, no último dia 8 de novembro.

