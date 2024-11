Delator do PCC denunciou oito policiais dias antes de ser executado Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/11/2024 - 11h38 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h11 ) twitter

Dias antes de ser executado no aeroporto de Guarulhos (SP), Antonio Vinicius Gritzbach teria denunciado oito policiais dos principais departamentos da corporação no estado de São Paulo: Deic (Departamento de Investigações Criminais) e DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Na denúncia, Griztbach dizia que eles teriam agido de forma criminosa e fariam parte de uma quadrilha dentro do sistema de polícia. As autoridades afirmaram que investigarão os PMs envolvidos na escolta do empresário. Os celulares dos policiais foram apreendidos para análise durante a investigação.

