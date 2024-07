Definido o retorno das aulas de graduação da UFU | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

O Conselho Universitário da UFU definiu, em reunião extraordinária realizada na tarde de ontem, que as aulas de graduação serão retomadas no dia 5 de agosto. A decisão, tomada com 94 votos a favor, encerra um período de 27 dias de suspensão das atividades letivas devido à greve nacional dos docentes e técnicos administrativos em educação (TAEs).

A suspensão das aulas foi considerada pelo Consun como a melhor medida para evitar prejuízos ao ensino dos estudantes. A decisão também foi reconhecida como legítima pelo Ministério Público Federal (MPF).

Após diversas rodadas de negociação, as categorias docentes e técnico-administrativas optaram pelo fim da greve nacional em 27 de junho. O acordo, formalizado pelos sindicatos nacionais, concedeu às universidades autonomia para definir a data de retorno das aulas em seus respectivos campi.

Apesar do encerramento da greve nacional em 27 de junho, a UFU precisou realizar negociações locais para formalizar acordos com as categorias. Na última terça-feira (2), a Seção Sindical dos Docentes da UFU (ADUFU) votou pelo fim da greve e pela retomada das atividades dos professores nesta segunda-feira (8). Já o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos (SITNET) votou pelo término da greve e pela volta ao trabalho na terça-feira (9), permitindo o início da discussão do novo calendário acadêmico.

Com a definição da data de retorno das aulas, a UFU se concentra agora na reestruturação do calendário acadêmico e na reposição das atividades letivas perdidas durante a greve. A instituição busca minimizar os impactos da suspensão das aulas e garantir o cumprimento do semestre letivo para todos os estudantes.

