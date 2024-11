Definida parceria público-privada para administração do aeroporto de Jaguaruna Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 09h41 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h13 ) twitter

O Governo do Estado de Santa Catarina fechou uma parceria público-privada para a administração do Aeroporto de Jaguaruna. A empresa responsável pela gestão do terminal foi definida, e diversas melhorias estão previstas no contrato, que incluem modernizações nas instalações e ampliação dos serviços oferecidos. A repórter Rachel Schneider traz os detalhes da parceria e o impacto das melhorias para a região ao vivo, com declarações do Governador Jorginho Mello sobre a importância da medida.

