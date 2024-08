Definição de candidatos ao pleito municipal: últimos dias de convenções em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 02/08/2024 - 19h56 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h26 ) ‌



Neste final de semana, as convenções partidárias em Santa Catarina entram em sua reta final, com o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral se encerrando na próxima segunda-feira, dia 5. Paulo Cesar traz uma atualização completa sobre o calendário das convenções, destacando as principais reuniões e decisões que definirão os candidatos ao pleito municipal de 2024. Acompanhe as últimas novidades e o que está em jogo para os partidos e candidatos em todo o estado.

