Defesa de Robinho entra com pedido de revisão de pena

Foi marcado para o dia 13 março o julgamento de um recurso do ex-jogador Robinho. A defesa do atleta pediu que a justiça brasileira analise o tamanho da pena aplicada no país, depois que a justiça italiana o condenou por estupro coletivo em 2013, na Europa. Robinho foi sentenciado a nove anos na Itália, mas a pena mínima é de seis anos no Brasil. A defesa acredita que Robinho deve ter a pena menor por ter bons antecedentes, ter residência fixa e não apresentar perigo de fuga.

