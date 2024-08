Defesa contra suspensão de CNH pode ser feita totalmente online com novos serviços da CET-MG Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/08/2024 - 11h26 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h43 ) ‌



A defesa contra a suspensão da CNH pode ser realizada de forma totalmente online, facilitando o processo para os motoristas. Com a implementação dos serviços digitais pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, não é mais necessário comparecer presencialmente a uma unidade de atendimento ou entregar a carteira física para iniciar a penalidade de suspensão ou cassação da habilitação.

Para realizar a defesa pela internet, o condutor deve acessar o site www.transito.mg.gov.br, clicar na aba “Infrações” e selecionar “Apresentar Defesa de Processo Administrativo de Trânsito”. Em seguida, é preciso escolher a opção “UAI Virtual”, preencher o formulário com as informações necessárias, anexar os documentos e provas pertinentes, e fazer as alegações

