Defesa Civil emite alerta devido à onda de calor e tempo seco 22/08/2024 - 14h48 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h14 )



Com as notícias de que a Amazônia vive seu pior momento com queimadas nos últimos 17 anos, fica a preocupação em relação ao quanto a fumaça e o tempo seco podem afetar a população, principalmente as crianças. O Dr. Renato Kfouri, pediatra, infectologista e presidente do departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, tira as dúvidas e faz alertas sobre o assunto.

