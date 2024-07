Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A Defesa Civil está em alerta devido à previsão de chuvas intensas em Santa Catarina até domingo (14). O fim de semana será marcado por muitas nuvens e chuva persistente em todo o estado, com destaque para intensificação a partir da tarde de sábado. Esperam-se condições adversas como temporais com raios e rajadas fortes de vento. Fique atualizado com a previsão completa na Central do Tempo com Cibelly Favero.

