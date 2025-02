Defesa Civil de São Paulo prorroga alerta de chuvas fortes Aclr|Do canal Record News no YouTube 03/02/2025 - 16h30 (Atualizado em 04/02/2025 - 01h06 ) twitter

A Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta de chuvas fortes até quarta-feira (05). E para falar sobre as tempestades e a previsão, conversamos com Giovanni Dolif, doutor em Meteorologia e coordenador de Operações substituto do Cemaden.

