Defesa Civil de São Fidélis lança campanha Queimar é Crime para conscientizar a população 16/07/2024 - 15h37



O aumento do número de queimadas no país acende um alerta para os impactos negativos ao meio ambiente e para a população. Recentemente, a destruição de uma grande área de vegetação em São Fidélis, norte do estado, mobilizou agentes da Defesa Civil a lançarem uma campanha de conscientização.

