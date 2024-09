Defesa Civil alerta para risco de queimadas e SP tem incêndio em área de mata Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/08/2024 - 11h01 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h20 ) ‌



A Defesa Civil de São Paulo alertou sobre o risco de queimadas nos próximos dias. Em Ribeirão Preto, focos de incêndio têm afetado a região. A área é uma zona de preservação ambiental onde um incêndio ocorreu no dia anterior. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão mobilizadas para combater os focos ainda ativos.

Em outra localidade na cidade de São Paulo, um incêndio atinge uma área próxima ao Rodoanel Mário Covas. O fogo não está controlado e se aproximou das residências na comunidade do Jaraguá. O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar a situação.

